На торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» подана новая жалоба Её рассмотрение назначено на 28 декабря Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

В Пермское УФАС подана новая жалоба на торги по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Как сообщили «Новому компаньону» в антимонопольной службе, её рассмотрение назначено на 28 декабря.

По данным издания «Коммерсант-Прикамье», жалобу направила руководитель «Агентства новых технологий» (АНТ) Гульнар Гафурова (учредитель АНТ — краевой минкульт). Заявитель считает, что торги нарушают закон, поскольку в лот объединено не связанное между собой имущество. В жалобе будто бы указывается, что часть зданий относятся к объектам культурного наследия и законно продавать их — только на торгах в форме конкурса, а остальное имущество надо реализовывать в форме аукциона.

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объяснил решение комитета кредиторов выставить музей одним лотом целью «сохранить единый исторический комплекс, а не дробить его на части».

Отмечается, что подача жалобы АНТ связана с сохраняющимся риском выкупа имущества в ненадлежащие руки. Якобы есть группа бизнесменов, решивших выкупить имущество музея с целью демонтажа экспонатов и дальнейшей застройки площадки объектами, не связанными с музейной деятельностью.

«Заводчане и горожане спросят с краевых властей, если на месте музея будет построена очередная рюмочная. МЗ уже продали евангелистам ДК Ленина, и исправить эту ошибку не получается до сих пор»,— пояснил собеседник «Коммерсанта-Прикамье».

Это вторая жалоба в УФАС на процедуру торгов по продаже музея «МЗ». Первую подало ООО «Вправе», также близкое к краевым чиновникам. В удовлетворении жалобы антимонопольщики отказали, пояснив «Новому компаньону», что доводы, изложенные в ней, не подтвердились.

Напомним, торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» должны были завершиться 5 декабря. В последнюю неделю торгов (с 29 ноября по 5 декабря) цена актива была снижена до минимального уровня в 16,1 млн руб. Для сравнения: на первых торгах начальная цена составляла 119 млн руб.

В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж, склад и около 40 экспонатов.

Ранее о намерении получить музей в собственность региона не раз высказывался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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