Жалоба на торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» признана необоснованной Решение приняли в Пермском УФАС Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Жалоба на торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы», рассмотренная 19 декабря в Пермском УФАС, признана необоснованной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, три недели назад торги по продаже музея были приостановлены из-за поступившей в антимонопольную службу жалобы от ООО «Вправе». В СМИ сообщалось, что организация действует в интересах властей Пермского края, которые обеспокоены вниманием к музею неких бизнес-структур, якобы планирующих покупку и использование объекта в коммерческих целях.

Торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» должны были завершиться 5 декабря. В последнюю неделю торгов (с 29 ноября по 5 декабря) цена актива была снижена до минимального уровня 16,1 млн руб. Для сравнения: на первых торгах начальная цена составляла 119 млн руб.

В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж, склад и экспонаты. Самый дорогой из них — боевая машина РСЗО «Смерч».

Ранее о намерении получить музей в собственность региона не раз высказывался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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