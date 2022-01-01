Пермское УФАС приостановило торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» Жалоба ООО «Вправе» будет рассмотрена 8 декабря Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» приостановлены из-за поступившей в Пермское УФАС жалобы от ООО «Вправе». Дело будет рассмотрено 8 декабря.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, ООО «Вправе» действует в интересах властей Пермского края, которые обеспокоены вниманием к музею неких бизнес-структур, планирующих покупку и использование объекта в коммерческих целях. ООО предлагает включить в сообщение о торгах информацию, что на продажу выставлено учреждение культуры, и требование сохранить музей.

Ранее о намерении получить музей в собственность региона не раз высказывался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, приём заявок на участие в торгах по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» должен был завершиться 5 декабря. В этом последнем недельном периоде цена актива снижена до минимума — 16,1 млн руб. Для сравнения: начальная цена первых торгов составляла 119 млн руб.

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