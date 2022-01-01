Елена Синица Жалобу на торги по продаже музея «Мотовилихи» признали обоснованной УФАС предписало восстановить права заявителя Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

В Пермском УФАС рассмотрели жалобу на торги по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В результате рассмотрения было принято решение признать жалобу обоснованной. Предписание УФАС, направленное на восстановление прав заявителя, будет выложено в ЕИС в следующую среду.





Напомним, как писали СМИ, жалобу на торги направила руководитель «Агентства новых технологий» (АНТ) Гульнар Гафурова (учредитель АНТ — краевой минкульт). Заявитель считает, что процедура нарушают закон, поскольку в лот объединено не связанное между собой имущество. Часть зданий относятся к объектам культурного наследия и законно продавать их только на торгах в форме конкурса, а остальное имущество надо реализовывать в форме аукциона.





Отмечается, что подача жалобы АНТ связана с сохраняющимся риском выкупа имущества в ненадлежащие руки. Есть группа бизнесменов, решивших выкупить имущество музея с целью демонтажа экспонатов и дальнейшей застройки площадки объектами, не связанными с музейной деятельностью. Об этом, в частности, говорил на встрече с редакторами СМИ губернатор Дмитрий Махонин.





Это вторая жалоба в УФАС на процедуру торгов по продаже музея «МЗ». Первую подало ООО «Вправе», также близкое к краевым чиновникам. В удовлетворении жалобы антимонопольщики отказали, пояснив «Новому компаньону», что доводы, изложенные в ней, не подтвердились





Напомним, торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» должны были завершиться 5 декабря. В последнюю неделю торгов (с 29 ноября по 5 декабря) цена актива была снижена до минимального уровня в 16,1 млн руб. Для сравнения: на первых торгах начальная цена составляла 119 млн руб.





В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж, склад и около 40 экспонатов.

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