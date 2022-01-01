Максим Артамонов
В Пермском УФАС объяснили решение по жалобе на торги имущества музея «Мотовилихи»
Продажа объектов культурного наследия и иного имущества единым лотом нарушает права участников торгов
В базе ЕИС опубликовано решение по жалобе АНО «Агентство новых технологий» на проведение торгов по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы», которое продавалось единым лотом. В документе приводятся доводы сторон и позиция Комиссии ФАС по Пермскому краю, которая рассматривала это дело.
АНО «Агентство новых технологий» (АНТ) обратилось с жалобой на действия конкурсного управляющего Андрея Берсенева при организации и проведении торгов 19 декабря прошлого года.
По мнению представителей АНТ, имущество — музейный комплекс с объектами культурного наследия и иное имущество (здание бюро пропусков по адресу: Пермь, ул. 1905 г., д. 35 с пристроями) должно реализоваться разными лотами, в том числе разными процедурами — музейный комплекс с объектами культурного наследия должен продаваться через конкурс, иное имущество путём проведения аукциона.
В жалобе также отмечалось, что данное нарушение ограничивает права и законные интересы АНТ как потенциального участника торгов, поскольку целью деятельности АНО «Агентство новых технологий» является предоставление услуг в сфере популяризации, сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей на территории Пермского края. В связи с этим по результатам торгов АНТ планировало использовать музейный комплекс с объектами культурного наследия при проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми (а именно — при проведении цикла патриотических мероприятий в районах города в течение 2023 года).
При этом, поскольку здание бюро пропусков с пристроями не относится к музейному комплексу, то и использовать его для целей хозяйственной деятельности АНО «Агентство новых технологий» невозможно, так как это приведет к неэффективному расходованию денежных средств и использованию имущества не по целевому назначению, для которого и было создано было.
В связи с этими аргументами в АНТ посчитали, что часть зданий относятся к объектам культурного наследия и законно продавать их только на торгах в форме конкурса, а остальное имущество надо реализовывать в форме аукциона.
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