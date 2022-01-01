Максим Артамонов В Пермском УФАС объяснили решение по жалобе на торги имущества музея «Мотовилихи» Продажа объектов культурного наследия и иного имущества единым лотом нарушает права участников торгов Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

В базе ЕИС опубликовано решение по жалобе АНО «Агентство новых технологий» на проведение торгов по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы», которое продавалось единым лотом. В документе приводятся доводы сторон и позиция Комиссии ФАС по Пермскому краю, которая рассматривала это дело.

АНО «Агентство новых технологий» (АНТ) обратилось с жалобой на действия конкурсного управляющего Андрея Берсенева при организации и проведении торгов 19 декабря прошлого года.

По мнению представителей АНТ, имущество — музейный комплекс с объектами культурного наследия и иное имущество (здание бюро пропусков по адресу: Пермь, ул. 1905 г., д. 35 с пристроями) должно реализоваться разными лотами, в том числе разными процедурами — музейный комплекс с объектами культурного наследия должен продаваться через конкурс, иное имущество путём проведения аукциона.

В жалобе также отмечалось, что данное нарушение ограничивает права и законные интересы АНТ как потенциального участника торгов, поскольку целью деятельности АНО «Агентство новых технологий» является предоставление услуг в сфере популяризации, сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей на территории Пермского края. В связи с этим по результатам торгов АНТ планировало использовать музейный комплекс с объектами культурного наследия при проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми (а именно — при проведении цикла патриотических мероприятий в районах города в течение 2023 года).

При этом, поскольку здание бюро пропусков с пристроями не относится к музейному комплексу, то и использовать его для целей хозяйственной деятельности АНО «Агентство новых технологий» невозможно, так как это приведет к неэффективному расходованию денежных средств и использованию имущества не по целевому назначению, для которого и было создано было.

В связи с этими аргументами в АНТ посчитали, что часть зданий относятся к объектам культурного наследия и законно продавать их только на торгах в форме конкурса, а остальное имущество надо реализовывать в форме аукциона.

В письменных возражениях организатор торгов сообщил, что здание бюро пропусков с пристроями входит в музейный комплекс и используется для нужд музея. Оно является объектом, формирующим историко-архитектурную среду достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода» и расположено рядом с музеем, а земельный участок под бюро пропусков входит в границы территории объекта культурного наследия «Посёлок Мотовилихинского завода».





В комиссии ФАС отметили, что в установленные границы территории объекта культурного наследия «Посёлок Мотовилихинского завода» входит не только музей ПАО «Мотовилихинские заводы», но и иные объекты культурного наследия, а объектами, формирующие историко-архитектурную среду, является не только здание бюро пропусков.

При этом, все объекты расположены на различной территориальной отдаленности и независимости друг от друга. В связи с этим комиссия не установила функциональную и технологическую взаимосвязь между музейным комплексом и зданием бюро пропусков с пристроями.





В итоге комиссия Управления ФАС по Пермскому краю решила признать жалобу АНО «Агентство новых технологий» на действия конкурсного управляющего обоснованной. В действиях организатора торгов антимонопольный орган признал нарушения ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции». Конкурсному управляющему Бересеневу выдано предписание устранить эти нарушения.





Напомним, в лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж, склад и около 40 экспонатов.





Торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» должны были завершиться 5 декабря 2022 года. В последнюю неделю торгов (с 29 ноября по 5 декабря 2022 года) цена актива была снижена до минимального уровня в 16,1 млн руб. Однако в этот период в УФАС поступили жалобы от структур, близких к краевым властям.





Первую подало ООО «Вправе». В её удовлетворении антимонопольщики отказали , пояснив «Новому компаньону», что доводы, изложенные в ней, не подтвердились. Вторую жалобу на процедуру торгов по продаже музея «МЗ» в УФАС признали обоснованной.

Подача жалоб связана с риском выкупа имущества в руки неких бизнесменов, будто бы собирающихся демонтировать экспонаты и застроить площадку объектами, не связанными с музейной деятельностью. Об этом, в частности, говорил на встрече с редакторами СМИ губернатор Дмитрий Махонин.

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