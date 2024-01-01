Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей пермской артиллерии обновят к 80-летию Победы Он станет частью музейного историко-технического кластера в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краеведческом музее разрабатывается концепция историко-технического кластера, который планируется создать на базе четырёх музейных объектов в Мотовилихе: дома-музея Николая Славянова, Музея пермской артиллерии, музея-диорамы и выставки «Оружие Победы».

Уже сейчас, как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, дом-музей Славянова и Музей пермской артиллерии можно посетить по единому билету, который можно приобрести через сайт краеведческого музея, а в будущем все четыре объекта планируется объединить в удобный туристический маршрут.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Мы ставим вопрос о новых подходах к формированию индустриального наследия, к сбору коллекций, связанных с промышленной и технической историей региона. Эту тему нужно выносить на другой уровень. В перспективе хорошо было бы разместить выставочные павильоны на территории, примыкающей к дому-музею Славянова, и на части пустующих земельных участков «Мотовилихинских заводов». В наших представлениях, часть улицы 1905 года от перекрёстка с улицей Лифанова до музея Славянова могла бы быть музеефицирована.

Самая актуальная задача в этой области на данный момент, по словам директора музея, — это обновление уличной экспозиции Музея пермской артиллерии к предстоящему в 2025 году 80-летию Победы.

Татьяна Вострикова:

— Это большая, ёмкая работа: мы будем менять асфальтовое покрытие и устанавливать ливневую канализацию, обновим навигацию уличной экспозиции. В планах — установить подсветку.

Татьяна Вострикова говорит, что краеведческий музей получил по договору всё имущество музея «Мотовилихинских заводов»: здание, коллекции и уличную площадку с большими объектами. Ранее сообщалось, что процесс передачи имущества начат; очевидно, сейчас можно говорить о его завершении. По нашей информации, власти региона распоряжаются Музеем пермской артиллерии на условиях аренды.

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