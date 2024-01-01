Алёна Бронникова Краевые власти планируют арендовать музей «Мотовилихи» в Перми Стоимость составит 3,6 млн в 2024 году Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют арендовать музей ПАО «Мотовилихинские заводы». На оплату комплекса и прилегающей территории в бюджете на 2024 год предлагается заложить 3,6 млн руб. В последующие два года оплата составит 4,8 млн руб.

«Предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 3,6 млн руб., на 2025-2026 годы — в сумме 4,8 млн руб. ежегодно для оплаты аренды имущественного музейного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» и прилегающих к нему земельных участков», — сообщается в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет на 2024-2026 годы.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году. Общая сумма требований составила 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления предприятие проводит торги на непрофильное имущество. В феврале 2022 года был объявлен аукцион по продаже музея. Весь комплекс продавался единым лотом в рамках процедуры банкротства собственника: одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м (ул. Лифанова, 16), участок призаводской площади в 9,3 тыс. кв. м, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад. Начальная стоимость составляла 119,4 млн руб., самым дорогим экспонатом оказалась боевая машина РСЗО «Смерч», её оценили в 22 млн руб. Залоговый кредитор предприятия ООО «РТ-Капитал» сообщал, что в случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц музей передадут в распоряжение местных властей.

Торги должны были завершиться 5 декабря 2022 года, однако в УФАС поступили жалобы от структур, близких к краевым властям, связанные с риском выкупа имущества в руки неких бизнесменов, будто бы собирающихся демонтировать экспонаты и застроить площадку объектами, не связанными с музейной деятельностью. Об этом, в частности, говорил губернатор Дмитрий Махонин.

В прошлом году торги отменили. В феврале Пермский краеведческий музей начал процедуру приёмки коллекции заводского музея из 10-11 тыс. экспонатов, находящихся в постоянной экспозиции и запасниках. С инициативой выступило руководство «МЗ», направившее в краеведческий музей соответствующее письмо. Его поддержал краевой минкульт.

Экспозиция музея «Мотовилихинских заводов» рассказывает об истории предприятия с XVIII по XXI век: о зарождении завода и развитии, положении и участии рабочих в революционных событиях начала прошлого века, о подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны, послевоенное и современное производство. Часть экспозиции посвящена быту жителей Мотовилихи в дореволюционные времена и первые годы советской власти. Среди экспонатов есть подлинные предметы быта, фотографии и портреты связанных с предприятием интересных людей, модели изделий завода разных лет и оборудования, например, знаменитого парового «царь-молота», а также мини-диорама, показывающая интерьер медной шахты XVIII века.

Однако экспонаты «парка пермской артиллерии» — ракеты, пушки и системы залпового огня, выставленные на открытой площадке, а также само здание музея истории «Мотовилихи» вошли в конкурсную массу, которую планировали реализовать в ходе открытых торгов. Сообщалось, что в случае приобретения объектов краевыми властями в Пермском краеведческом музее будет сформирован новый отдел.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.