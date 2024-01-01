С покупателем музея «Мотовилихинских заводов» в Перми заключён договор АО «Специальное конструкторское бюро» выкупило имущество за 19,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о заключении 23 июля договора купли-продажи непрофильного имущества предприятия (музея «МЗ») с АО «Специальное конструкторское бюро» на сумму 19,4 млн руб. Информация опубликована 24 июля на ЕФРСБ.

В выставленный на торги лот №1, в частности, вошло частично находящееся в залоге у ООО «РТ-Капитал» 1-этажное здание музея предприятия по ул. Лифанова, 16, земельный участок под ним площадью 4,3 тыс. кв. м и земельный участок площадью 3,2 тыс. кв. м со стороны станции Мотовилиха. Кроме того, в составе лота значится имущество не в залоге. Это, например, Мемориал к 50-летию Победы, картины, бюст В.И. Ленина, музейные экспонаты 19-20 веков, включая пушки, гаубицы, миномёты, САУ, ЗСЗО, ракеты и пр. Всего в лоте 71 позиция.

Отмечается, что проданное имущество является объектом культурного наследия народов Российской Федерации и в настоящее время передано в аренду ГКБУК «Пермский краеведческий музей» на основании договоров от 6 и 7 мая 2024 года. Подчёркивается, что переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договоров аренды.

Ранее музей «Мотовилихи» пытались продать трижды. Но из-за жалоб структур, близких к краевым властям, торги признавались несостоявшимися. Чиновники не скрывали, что хотели бы получить актив в собственность.

АО «Специальное конструкторское бюро» зарегистрировано 21 июня 1996 года по адресу: Пермь, ул. 1905 года, 35ж. Врио директора — Вадим Файзрахманов. Учредитель компании — АО «Ремдизель». В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов.

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