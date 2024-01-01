Олег Антонов Музей «Мотовилихинских заводов» в Перми выставили на торги за 18,4 млн рублей Они начнутся 1 июля Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о проведении торгов по продаже непрофильного имущества предприятия посредством публичного предложения в форме открытого конкурса. Информация опубликована на ЕФРСБ.

В выставленный на торги лот №1, в частности, включены частично находящееся в залоге у ООО «РТ-Капитал» 1-этажное здание музея предприятия на ул. Лифанова, 16, земельный участок под ним площадью 4,3 тыс. кв. м. и земельный участок площадью 3,2 тыс. кв. м со стороны станции Мотовилиха. Кроме того, в составе лота значится имущество не в залоге. Это, например, Мемориал к 50-летию Победы, картины, бюст В.И. Ленина, музейные экспонаты 19-20 веков, включая пушки, гаубицы, миномёты, САУ, ЗСЗО, ракеты и пр. Всего в лоте 71 позиция.

Отмечается, что имущество, подлежащее продаже, является объектом культурного наследия народов Российской Федерации и в настоящее время передано в аренду ГКБУК «Пермский краеведческий музей» на основании договоров от 6 и 7 мая 2024 года. Подчёркивается, что переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договоров аренды.

Начальная цена продажи лота № 1 на первом этапе с 1 по 5 июля устанавливается в размере 18 428 837,76 руб., на втором — с 8 по 12 июля — 13 821 628,32 руб. Цена, ниже которой имущество не может быть реализовано при продаже посредством публичного предложения, составляет цену последнего периода.

Ранее музей «Мотовилихи» пытались продать трижды. Но из-за жалоб структур, близких к краевым властям, торги признавались несостоявшимися. Чиновники не скрывают, что хотят получить актив в собственность.

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