Зарина Ситдикова Единовременные выплаты, пособия и парковки Представляем традиционный обзор нововведений месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Увеличение размера выплат при подписании контракта на военную службу в зоне СВО, повышение пенсий для работающих пенсионеров, зачисление в учебные заведения, расширение зоны платных парковок в Перми, запуск трамваев по ул. Борчанинова — рассказываем об основных изменениях в законодательстве и нововведениях августа.

Боевая выплата

С 1 августа по 31 декабря 2024 года всем добровольцам, мобилизованным и призывникам, которые решили подписать контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, в соответствии с указом президента России будет выплачиваться единовременная выплата в 400 тыс. руб. В Пермском крае решено перечислять бойцам аналогичную сумму. На правовое оформление соответствующего решения губернатор Прикамья дал правительству региона два дня. Помимо этого, решившим заключить контракт с минобороны РФ дополнительные средства выплачивают власти муниципальных образований.

Пенсии

Социальный фонд России в беззаявительном порядке повысит размер пособий для пенсионеров, которые официально работали в 2023 году и за них уплачивали страховые взносы. Надбавка будет индивидуальной — в зависимости от того, сколько получал пенсионер. Чем больше была зарплата, тем существеннее будет повышение.

Единое детское пособие

С 5 августа изменятся правила назначения и выплаты единого пособия на ребёнка до 17 лет при переезде семьи. Оно будет оформляться по месту фактического проживания или временной регистрации. Теперь нужно обязательно представить документ, подтверждающий переезд: договор аренды жилья, справка о посещении ребёнком образовательного учреждения или др. Поправки касаются тех случаев, когда заявление на выплату подаётся в регионе, где прожиточный минимум выше, чем в субъекте РФ, где раньше проживали родители.

Приёмная кампания

До 9 августа учреждения высшего образования, включая вузы Пермского края, опубликуют приказы о зачислении студентов на первый курс. У тех, кому не хватило проходных баллов, остаётся ещё 11 дней, чтобы подать документы на платные места. Приём документов от поступающих на программы бакалавриата и специалитета на коммерческой основе завершится 20 августа. Однако если после этой даты останутся свободные места, то организация сможет провести дополнительный приём, вплоть до 29 августа.

Обращения

В личный кабинет заявителя на портале Госуслуг начнут приходить сведения о ходе выполнения запроса или заявления о предоставлении любой государственной или муниципальной услуги. Там же появится информация о результатах их рассмотрения. Раньше перечень госуслуг, обращения по которым можно было отслеживать в личном кабинете, был ограничен.

Возврат долгов

С 5 августа вводятся новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь все напоминания о необходимости вернуть деньги должны записываться и храниться не менее трёх лет. При этом клиентов должны предупреждать о записи разговора в начале звонка. Если у организации нет такой возможности, то она не сможет вести переговоры и обмениваться сообщениями с заёмщиками.

Логистика

В России заработала экспериментальная система для оформления грузоперевозок «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа». Сервис создаст «единое окно» для документов, которые ведутся, а также получаются автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом на всех этапах грузоперевозок.

Платные парковки

С 1 августа зона платных парковок Перми начала действовать на четырёх новых участках улично-дорожной сети. Все они расположены в Свердловском районе. Это два участка на ул. Куйбышева (от ул. Революции до ул. Белинского и от ул. Смирнова до ул. Соловьёва, у дома по ул. Куйбышева, 90), а также участки ул. Глеба Успенского (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской) и ул. Седова (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской). Все они относятся к зоне №101, поэтому цена за час парковки здесь составляет 20 руб. Работать парковки будут ежедневно с 9:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней.

Трамвайное движение

Возобновилось движение трамваев по ул. Борчанинова на участке от ул. Пушкина до ул. Петропавловской. Сначала по новым путям запустили трамваи маршрута №5, а после окончания работ на ул. Карпинского здесь будет также курсировать маршрут №12. Трамвайное движение на ул. Борчанинова было закрыто 18 марта на время работ по реконструкции. После запуска транспорта ремонт не закончился — нужно завершить переустройство контактной сети, установить остановочные павильоны, уложить плиты и пр.

Дорожное строительство

В Дзержинском районе Перми начинаются подготовительные работы на участке дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской». Речь идёт о продолжении ул. Углеуральской и соединении её с ул. 2-й Шоссейной и ул. Локомотивной. В будущем он обеспечит выход на ул. Строителей и круговую развязку на пл. Гайдара. Контракт на выполнение работ стоимостью 443,3 млн руб. был подписан с АО «Уралмостострой». Полностью объект должен быть готов к эксплуатации к 31 октября 2025 года.

Новый сезон

В середине августа в пермских театрах начнётся новый сезон. Первым откроется Театр-Театр: там 16 августа состоится показ спектакля «Гостиница «Центральная» (16+) — эксклюзивного пермского проекта, поставленного к юбилею города. Затем 18 августа в Пермском театре оперы и балета будет показан «Фауст» Гуно (18+). Первый спектакль на музыку Петра Чайковского — опера «Евгений Онегин» (12+) — состоится 25 августа.

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