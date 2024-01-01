Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В театрах Перми рассказали о планах на сезон Первым планирует начать работать для зрителей Театр-Театр Поделиться Твитнуть

Пермские театры сейчас находятся на каникулах, однако уже в середине августа начнётся очередной театральный сезон.

Первым откроется Театр-Театр: там 16 августа состоится показ спектакля «Гостиница «Центральная» (16+), эксклюзивного пермского проекта, поставленного к юбилею города. Однако ещё до официального начала сезона, 30 и 31 июля, в театре пройдёт первая премьера, точнее, предпремьерный показ нового спектакля Бориса Мильграма — «Мороз» (16+) по пьесе Константина Стешика. Это камерная драма для четырёх актёров, роли исполняют Александр Гончарук, Александр Аверин, Альберт Макаров и Дарья Копылова. Спектакль драматический, но без пения не обойдётся.

В течение августа и сентября Театр-Театр покажет многие из премьер прошлого сезона: «MusicHall» (12+), «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+), «Отцы/Дети» (16+), «Удачи, Марк!» (12+), «Пьяный «космонавт» (18+), «Нора» (18+).

Сразу вслед за Театром-Театром откроется Театр оперы и балета. Здесь 18 августа будет показан «Фауст» Гуно (18+). Официального торжественного открытия с произведениями Чайковского, как это бывало в прошлые годы, нынче не планируется. Первый спектакль на музыку патрона театра — опера «Евгений Онегин» (12+) — будет показан 25 августа. Первым балетом сезона станет недавняя премьера — «Ярославна» Бориса Тищенко в постановке Алексея Мирошниченко (12+). Первый симфонический концерт (6+) планируется на 1 сентября. Произведения Бетховена и Брамса исполнит театральный оркестр под управлением Владимира Ткаченко, солист — Павел Милюков (скрипка).

Пермский ТЮЗ открывается 3 сентября, и сразу премьерой: здесь поставили «Алису в Стране Чудес» в форме «бродилки»-экскурсии по новой сцене театра и его дворику. Спектакль под названием «Зритель в Стране Чудес» (6+) поставил худрук театра Константин Яковлев по пьесе, написанной актрисой театра Ксенией Жарковой.

Ещё до начала сезона ТЮЗ принимает гостевой проект: 13 и 14 августа на малой сцене состоится премьера камерного спектакля «Рудольфио» (16+) театра «Большая стирка». Спектакль по мотивам рассказа Валентина Распутина поставил Дмитрий Заболотских, роли исполняют Александр Смирнов и Люся Прохоренко.

Театр «Балет Евгения Панфилова» открывается 11 сентября последней премьерой прошлого сезона — спектаклем Алексея Расторгуева «Посмешище» (12+) по басням Крылова на музыку Микаэла Таривердиева.

Пермский театр кукол открывается 21 сентября пермским спектаклем «Лёлишна из третьего подъезда» (6+) по повести Льва Давыдычева. Первая премьера состоится уже 26 сентября — «Илиада v.2.0» (12+), где гомеровский сюжет, пересказанный для театра известным поэтом и драматургом Сергеем Плотовым, предстанет в постановке режиссёра Дмитрия Вихрецкого и художницы Виктории Ельцовой, которые активно используют цифровые технологии.

Официальное открытие сезона в Пермской филармонии состоится 16 сентября. Британский пианист Фредерик Кемпф в Большом зале филармонии исполнит произведения Шуберта, Шопена и Рахманинова (6+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.