Власти Прикамья с 1 августа начнут выплачивать по 400 тысяч рублей за участие в СВО Единовременная выплата гарантируется при заключении контрактов до конца года Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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За контракт участника СВО, заключённый в период с 1 августа и до конца года, власти Пермского края начнут единовременно выплачивать по 400 тыс. руб. Об этом в своём telegram-канале написал губернатор Дмитрий Махонин.

«Сегодня президент России Владимир Путин издал указ №644 о единовременной выплате 400 тыс. руб. участникам СВО, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, — говорится в сообщении главы региона. — Владимир Владимирович также рекомендовал ввести соответствующую выплату в регионах».

В связи с этим Дмитрий Махонин поручил краевым министерствам (территориальной безопасности, труда и финансов) подготовить необходимую нормативную базу и обеспечить единовременную выплату в размере 400 тыс. руб. жителям Пермского края, которые подписывают контракт с министерством обороны. Работа должна быть выполнена в течение двух дней.

Напомним, до этого в РФ военным, заключившим контракт с минобороны после 21 сентября 2022 года, полагалась единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб. В настоящее время, помимо единовременных выплат, контрактники могут рассчитывать на зарплату от 210 тыс. руб., премии, выплаты при ранениях и гибели.

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