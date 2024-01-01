Алёна Бронникова В Перми с 1 августа возобновится движение трамваев по улице Борчанинова Реконструкция путей на этом участке началась в марте Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми с 1 августа возобновят движение трамваев по ул. Борчанинова на участке от ул. Пушкина до ул. Петропавловской. Как сообщил в своём telegram-канале мэр Эдуард Соснин, сначала будут запущены трамваи маршрута №5, а трамваи маршрута №12 вернутся после окончания работ на ул. Карпинского.

«В ходе реконструкции полностью заменили рельсошпальную решётку. При укладке путей подрядчик использовал бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. Использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов», — отметил глава Перми.

На ул. Борчанинова также будут продолжаться и другие работы, в том числе переустройство контактной сети, установка остановочных павильонов, укладка плит, благоустройство и пр. Трамвайные пути будут дополнительно обособлены бордюрным камнем, как на улицах Ленина, Горького, Уральской и Крупской.

Масштабную работу по модернизации трамвайного хозяйства в городе с 2023 года проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь». Уже проведена реконструкция трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, продолжаются работы на участках ул. Мира и ул. Дзержинского.

Работы на Борчанинова начались 18 марта, реконструкцию планировалось завершить к началу лета. Однако ко второму этапу работ подрядчик приступил только в июне. От ул. Пушкина до ул. Петропавловской за это время были заменены основание пути, рельсошпальная решётка и контактная сеть.

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