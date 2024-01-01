В Перми на Борчанинова из-за ремонта путей закрыли движение трамваев Реконструкция продлится до лета Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Движение трамваев в Перми на участке ул. Борчанинова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской с 18 марта закрыто. Об этом сообщили в гортрансе.

В течение двух с половиной месяцев (до начала лета) здесь будут реконструировать трамвайные пути. Их состояние давно требует капитального ремонта.

Трамваи маршрута № 5 с 18 марта начали курсировать от «Бахаревки» до «Ул. Стахановская», трамвайный маршрут № 12 временно прекратил свою работу, а на маршрут № 11 выведены дополнительные вагоны.

Для поездок до ул. Ленина от автобусной остановки «Пушкина» пассажиры могут воспользоваться автобусом № 67, до станции «Пермь II» курсируют автобусы № 1 и 54, а до ул. Попова — автобусы № 15, 20 и 53. От остановки «Комсомольский проспект» до ЦУМа можно добраться автобусами № 50, 51, 60 и 81.

Ранее сообщалось, что с 18 марта автобус № 55 будет отправляться с остановки «Планета» на шесть минут позже — в 22:10. Это сделано по просьбам сотрудников торгового центра для синхронизации расписания движения автобуса с окончанием рабочего дня.

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