В Перми автобусы № 55 и № 61 будут ездить по-новому У них изменится время отправления и добавится одна остановка Поделиться Твитнуть

Во второй половине марта в Перми изменится движение двух автобусных маршрутов — № 55 (ТРЦ «Планета» — Архиерейка) и № 61 (Комсомольская площадь — Новые Ляды). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

В частности, 16 марта автобус № 61 будет останавливаться на остановке «Восток». В дептрансе считают, что это обеспечит доступность транспорта для работников промышленных предприятий.

А с 18 марта автобус № 55 по просьбам сотрудников торгового центра будет отправляться с остановки «Планета» на шесть минут позже — в 22:10. Это сделано для синхронизации расписания движения автобуса с окончанием рабочего дня.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 18 марта в Перми также закроют на 2,5 месяца движение трамваев по ул. Борчанинова в связи с реконструкцией трамвайных путей. Все работы на этом участке чиновники обещают завершить в начале лета.

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