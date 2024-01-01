Максим Артамонов В Перми с 18 марта начнут реконструировать трамвайные пути на Борчанинова Трамваи пустят в обход Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 18 марта на 2,5 месяца в Перми закроют движение трамваев по ул. Борчанинова в связи с реконструкцией трамвайных путей. Все работы на этом участке чиновники обещают завершить в начале лета. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Движение трамваев на участке от Пушкина до Петропавловской временно закроют.

Трамваи маршрута №5 с 18 марта будут курсировать от «Бахаревки» до «Улицы Стахановская», на маршруте №11 будут выведены дополнительные вагоны, а трамвайный маршрут №12 временно прекратит свою работу.

В дептрансе отметили, что от автобусной остановки «Пушкина» для поездок до улицы Ленина жители города смогут воспользоваться автобусом №67, до станции «Пермь-2» курсируют автобусы №1 и 54, а до улицы Попова — автобусы №15, 20 и 53.

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