На улице Борчанинова в Перми начался второй этап реконструкции трамвайных путей Сроки возобновления движения трамваев на участке неизвестны Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подрядчик ООО «Мовиста Регионы Пермь» приступил к демонтажу изношенных трамвайных путей и рельсошпальной решётки на участке ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Это второй этап реконструкции трамвайных путей, стартовавшей 18 марта. Об этом рассказали в пермской администрации.

До этого на участке от ул. Пушкина до ул. Пермской было уложено 0,9 км одиночного пути рельсошпальной решётки. Одновременно с этим на перекрёстках улиц Борчанинова и Луначарского, Екатерининской и Пермской уложено покрытие из плит.

По плану на участке от ул. Пушкина до ул. Петропавловской должны быть заменены основание пути, рельсошпальная решётка и контактная сеть.

Последний раз пути на участке ремонтировались 15 лет назад.

Ранее власти говорили, что реконструкция закончится к началу лета. Теперь сроки в мэрии трактуют расширенно. Там отметили, что ремонт должен завершиться «в течение лета». В ООО «Мовиста Регионы Пермь» на запрос «Нового компаньона» о сроках завершения реконструкции трамвайных путей на ул. Борчанинова не ответили.

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