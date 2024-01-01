Продлением улицы Углеуральской в Перми займётся АО «Уралмостострой» С компанией 23 июля подписан контракт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти 23 июля подписали контракт на выполнение работ по строительству очередного участка автомобильной дороги в Перми «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской» с АО «Уралмостострой». Речь идёт о продолжении ул. Углеуральской и соединении её с ул. 2-й Шоссейной и ул. Локомотивной. В будущем он обеспечит выход на ул. Строителей и круговую развязку на пл. Гайдара. Цена контракта — 443 367 503,05 руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Подготовительные работы на участке должны начаться с 1 августа, прокладка сетей стартует с 1 сентября, обустройство дорожного полотна должно стартовать с 1 марта 2025 года, наружное освещение должны устанавливать с 1 сентября, а светофорные объекты с 1 октября. Полностью объект должен быть готов к эксплуатации к 31 октября 2025 года.

Напомним, возведение перехода «Ул. Строителей — площадь Гайдара» протяжённостью 7,2 км ведётся с 2019 года. Магистраль протянется от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Чиновники обещают завершить все работы в 2030 году.

АО «Уралмостострой» (Уфа) — крупная специализированная мостостроительная организация в России с огромным опытом работы по строительству автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов самых различных систем и уровней сложности. Согласно финансовой отчётности за 2023 год, выручка компании выросла до 11 млрд руб. (+135%), а чистая прибыль — до 71,9 млн руб. (+204%). Генеральный директор — Игорь Соболев. Ранее сообщалось, что компания из Уфы построит дорогу до горы Крестовой в Пермском крае к концу 2025 года.

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