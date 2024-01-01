Дорогу до горы Крестовой в Пермском крае построит компания из Уфы Работы должны быть выполнены к концу 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги конкурса на создание проекта и само строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру всесезонного курорта «Губаха» в Пермском крае до вершины горы Крестовой с обустройством парковок. Контракт на начальную (максимальную) сумму 644,6 млн руб. заключён с АО «Уралмостострой». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит спроектировать и построить двухполосную дорогу из асфальтобетона общей протяжённостью 2,1 км с шириной проезжей части в 7 м и обочинами по 2 м. Средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

Отмечается, что участок строительства расположен в природоохранной зоне, в горной местности и непосредственно граничит с верхним кластером всесезонного курорта «Губаха».

Срок выполнения работ: 30 января — 30 ноября 2025 года.

АО «Уралмостострой» зарегистрировано в Уфе, действует с 1994 года. Генеральный директор — Игорь Соболев. Основным видом деятельности компании является строительство мостов и тоннелей. Также «Уралмостострой» работает ещё по 11 направлениям.

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