С 1 августа в Перми расширят зону платных парковок В неё включат ряд участков улиц Свердловского района Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 августа на нескольких улицах в Свердловском районе Перми расширяется зона платных парковок №101.

Как сообщили в пресс-службе администрации, платная парковка вводится на участках: ул. Куйбышева (от ул. Революции до ул. Белинского и от ул. Юрия Смирнова до ул. Соловьёва, рядом с домом № 90), ул. Глеба Успенского (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской), ул. Седова (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской).

Цена за час парковки составит 20 руб. Работать парковки будут ежедневно с 9:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней. Оплатить парковку можно через сайт «Парковочное пространство Перми», мобильное приложение RuParking, SMS, паркоматы (с банковской картой) или абонемент. Оплата должна быть произведена в течение 20 мин. с момента въезда (для многодетных семей — в течение 120 мин.).

Администрация уточняет, что данная мера направлена на улучшение безопасности дорожного движения и более эффективное использование парковочных мест, что особенно актуально в центре города.

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