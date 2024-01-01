Зарина Ситдикова Обвиняемый в организации смертельного похода в Прикамье предстанет перед судом Во время подъёма на Усьвинские столбы погибла туристка из Тюмени Поделиться Твитнуть

Чусовской городской суд приступает к рассмотрению уголовного дела о гибели туристки из Тюмени, которая во время подъёма на Усьвинские столбы упала в расщелину и получила смертельные травмы. Обвинение предъявлено руководителю фирмы, организовавшей турпоход. Об этом сообщает 59.ру.

Согласно картотеке дел Чусовского городского суда, процесс начнётся 5 августа. Дело рассматривается по ст. 238 ч. 2. п «в» УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, трагедия на Усьвинских столбах произошла в феврале 2021 года. Погибшая туристка случайно поскользнулась на тропе и упала в расщелину. Найти её смогли лишь спустя четыре часа, ещё около полутора часов понадобилось на подъём со дна ущелья. Затем девушку погрузили на снегоход и отправили в п. Усьва для оказания дальнейшей медицинской помощи. По прибытии на место обнаружилось, что пострадавшая скончалась.

Как полагает следствие, виновником случившегося является индивидуальный предприниматель, который набрал тургруппу и назначил её ведущими непрофессиональных инструкторов. Обвиняемый знал, что проводники не подготовлены в достаточной мере к такому туру.

В соответствии с вменяемой статьёй 35-летнему бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы, либо штраф или принудительные работы в течение пяти лет.

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