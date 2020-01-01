Туристка, сорвавшаяся с Усьвинских столбов, госпитализирована с множественными переломами Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

38-летняя туристка из Тюмени, которая 13 февраля сорвалась в ущелье с Усьвинских столбов, найдена живой. Об этом сообщили в минтербезе.

Ориентировочно в 16 часов дня её обнаружили спасатели из Усьвы и Чусового, которые занимались её поиском. По предварительным данным, у неё множественные переломы, и она в тяжёлом состоянии госпитализирована.

Напомним,ЧП произошло 13 февраля примерно в полдень. Предварительно, туристка оступилась и сорвалась в ущелье.

Усьвинские столбы — скальные образования высотой до 120 м на берегу р. Усьвы в 5 км от п. Усьвы на севере Пермского края. Именно на них снимали эпизоды фильмов «Географ глобус пропил» и «Время первых».

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