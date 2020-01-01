В ущелье на Усьвинских столбах сорвалась туристка
Ориентировочно в полдень 13 февраля на Усьвинских столбах (береговые скалы у р. Усьвы высотой до 120 м в районе п. Усьвы) произошло ЧП — туристка из Тюмени сорвалась в ущелье.
В краевом минтербезе сообщили, что началась спасательная операция с участием спасателей из Чусового, к ним также направляются спасатели краевой службы спасения из Перми.
Состояние туристки неизвестно, предварительно, она не была зарегистрирована в МЧС как участница организованной группы.
Отметим, что именно на Усьвинских столбах снимали эпизоды фильмов «Географ глобус пропил» и «Время первых».
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