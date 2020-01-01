Туристка, сорвавшаяся с Усьвинских столбов, скончалась от полученных травм Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

38-летняя туристка из Тюмени, которая 13 февраля сорвалась в ущелье с Усьвинских столбов, скончалась. Об этом сообщили в краевом минтербезе.

По уточнённой информации, это произошло во время её транспортировки с места падения к карете скорой помощи (ранее сообщалось, что её с множественными переломами госпитализировали).

Предварительно, она сорвалась вниз примерно в полдень, ориентировочно около 16 часов вечера её нашли живой на дне ущелья. Её подъём наверх занял около полутора часов, и, скорее всего, её смерть наступила во время транспортировки на снегоходах от «столбов» к п. Усьве (находится в 5 км от места падения).

Усьвинские столбы — популярное туристическое место, скальные образования высотой до 120 м на берегу р. Усьвы. Именно на них снимали эпизоды фильмов «Географ глобус пропил» и «Время первых».

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