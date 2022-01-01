Обвинения в гибели туристки на Усьвинских столбах предъявлены ИП из Тюмени Трагедия произошла в феврале 2021 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чусовом Пермского края предъявлены обвинения 33-летнему предпринимателю из Тюмени. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель оказывал туристические услуги. Он разместил информацию о турпоходе по маршруту «Усьвинские столбы и Каменный город» в Пермском крае и отправил группу туристов в поход в феврале 2021 года. Установлено, что обвиняемый назначил ведущими группы лиц, зная, что они не являются инструкторами-проводниками и профессионально не подготовлены.

При переходе через расщелину 13 февраля одна из участниц группы поскользнулась и упала с тропы в расщелину. В результате получила несовместимые с жизнью травмы.

Усьвинские столбы — популярное туристическое место, скальные образования высотой до 120 м на берегу р. Усьвы. Именно на них снимали эпизоды фильмов «Географ глобус пропил» и «Время первых».

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