Эспланада, Ильинский, Бачманово, Бородулино и снова эспланада Афиша уикенда 24–26 июля Поделиться Твитнуть

Откроется фестиваль церемонией зажжения фестивального огня. В первый вечер будут показаны спектакль по мотивам легенд Чердынской земли «Царь Кор» (народный театр «Оскар», Чердынь), в музыкальной программе — Дмитрий Попов, «Международный атлас облаков» и Даша Калина. На театральной площадке — поэтическая драма «Пугачёв» (16+) театра «Туки-Луки» (Пермь). Завершится программа первого дня после полуночи. В субботу в Вотчине латников можно будет погрузиться в средневековый быт. Рядом, на ристалище, пройдёт турнир по историческому средневековому бою. Участвуют клубы «Байард» (Москва), «Железный ворон» (Березники), «Стальной кулак» (Новосибирск), «Уральские белки (Пермь), «Авалон» (Курск) и «Берн» (Глазов). В Потешной палате можно будет посмотреть театральные спектакли. Так, питерский театр «НОС» покажет спектакли «Русский Шехспир», «Звуки цвета воды» и проведёт игровую программу со зрителями. Свои спектакли покажут театр «Экспромт» (Яйва) и «Туки-Луки» (Пермь). На фольклорной площадке «Изба» можно будет выучиться танцевать по-русски, по-башкирски, по-пермяцки, увидеть перформанс «Кудым-Ош» (в версии Общества ритмических звуковысотных архитекторов, в основе — текст Алексея Домнина) и модные дефиле. Народные мастера Пермского края проведут мастер-классы по резьбе по камню и дереву, обработке бересты и глины, ткачеству и кузнечному делу. Также на поляне откроется торжок с фестивальными сувенирами и изделиями ручной работы. В режиме реального времени на глазах у зрителей на мастер-шоу будут создаваться деревянные скульптуры. Казаки продемонстрируют приёмы казачьих боевых искусств. На коми-пермяцкой площадке «Виджморт» пойдёт рассказ о приметах, тайнах и обычаях коми-пермяков. После 17 часов на поляне — ансамбль «Росэкстрим»: дагестанские канатоходцы под руководством председателя Лезгинского культурного центра Краснодарского края Нажмудина Муртузова.

С 18 часов начнётся работа большой сцены: ансамбль «Песнецвет» (Пермь), этно-фолк-проект «Душа Гардарики» (Пермь), Chemistry Loops (Москва), «Ирисово поле» (Ижевск/Пермь), этногруппа Namgar (Бурятия) и Женя Винд (Санкт-Петербург).

Самый насыщенный день фестиваля завершится после полуночи. По традиции на поляне состоится огненное шоу, кульминационным моментом которого станет сжигание большой деревянной скульптуры. Каждый год на «Зове Пармы» огню предают разные фигуры. В заключительный день фестиваля, 26 июля, на ристалище состоятся финалы турниров.

В музее села Ильинское хранится удивительная коллекция работ художника, которого называли «пермским Тулуз-Лотреком». Большую часть жизни Рудольф Тюрин — один из самых известных наивных художников Пермского края — жил в Ильинском и работал врачом-рентгенологом, но главным его занятием была живопись: он создал множество весёлых и ярких картин, посвящённых быту его односельчан, их праздникам и будням. В программе поездки: кураторская экскурсия по выставке «На первый взгляд» в Центре городской культуры (11:00); выезд в поселок Ильинский (12:00); встреча с хранителем Ильинского краеведческого музея (14:00); обзорная экскурсия по туристической «Зелёной линии» в Ильинском (15:00); знакомство с локальной гастрономией — обед от шефа в четырёхзвёздочном экоотеле (16:00); выезд в Пермь (18:00).

Городок фестиваля «Город встреч» на эспланаде завершает свою работу. В программе закрытия: танцевальный марафон и мастер-классы от танцевальных школ и студий Перми; выступление кавер-группы REVERSE; шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка для детей и дворовые игры — «резиночки», «классики» и другие; финалы спортивных турниров «Города встреч» по настольному теннису, бадминтону, шахматам и баскетболу 3х3; награждение победителей и автограф-сессия с игроком команды «Бетсити Парма» Львом Свининым; «Твой хор»: поём известные песни всей эспланадой; Nova Orchestra и «Хорус-квартет» с программой романсов. Хедлайнер события Пётр Налич — певец, автор песен, композитор, участник «Евровидения». Завершит программу летняя дискотека.

Пятый фестиваль «Причал» посвящен 85-летию Кировского района и 95-летию Судостроительного завода. В Кировском районе будут организованы экопрогулки по лесному массиву, прогулки по микрорайону Водники и Судозавод, по старым улицам Закамска. Состоится презентация аудиопроекта «Голоса Закамска», который объединит 20 личных историй местных жителей. На судостроительном заводе откроется выставка, посвященная 95-летию производства, в стенах плавмастерской заработает арт-пространство, пройдут показы документальных и художественных фильмов. В главном цеху судостроительного завода запланирован концерт классической музыки. Оба дня гости фестиваля смогут совершить прогулки на теплоходе по Каме — рейсы будут стартовать от модульного причала в Закамске и от Пермской судоверфи. Несколько выставок будет работать на даче Синакевича.

В музыкальной программе: «Смирный и друзья», «Воскресение», ROCKY II, камерный оркестр «Орфей», «Международный атлас облаков», Андрей Киряков с проектами «Три балалайки» и «Балакирь», «Иваны», «Ба-Ба-Ту», группа «СКАРРЕД» и другие пермские артисты. В этом году были отобраны 14 новых групп и проектов.

Хедлайнер фестиваля — «Калинов мост» — выступит 26 июля в 21:00 на судостроительном заводе. Там же в 22:00 состоится шоу танцующих кранов: портальные краны у главного цеха судоверфи будут двигаться под музыку в сопровождении пиротехнических и световых эффектов, оркестра, барабанщиков и диджея.

Пятичасовой джазовый марафон с участием «Хоронько Оркестра», Билли Новика (Billy’s Band) и Петербургского джазового актива, Christian Galvez Trio (Чили) — обладателя премии Лучшему джазовому исполнителю Латинской Америки Altazor в 2000 и 2004 году и номинант American Music Awards 2005, исполнителей новоорлеанского джаза и диксиленда Kickin’ Jass Orchestra (Екатеринбург), Algorithm — проекта музыканта из Камеруна Даниэля Ондого, вместе с которым на сцену выйдет обладательница выразительного вокала и яркого темперамента, которая буквально взорвала шоу «Голос Африки» — певица Джиа. Обещаны просторный танцпол, комфортная зона отдыха и стильный фудкорт.

24 июля в рамках фестиваля состоятся открытие арт-объекта, научная конференция и волейбольный турнир «Кубок Беринга». 25 июля на набережной традиционно развернется Никольская ярмарка, состоятся традиционный заплыв на самодельных плавательных средствах и свето-музыкальное водное шоу с участием пилотов гидрофлая, будет работать площадка с развлечениями для детей и пройдут соревнования по пляжным видам спорта: борьбе, армреслингу и бодибилдингу.

Хедлайнер музыкальной программы — екатеринбургская кавер-группа «Авиалинии», которая в этом году вошла в топ-100 кавер-групп России по версии премии Top 100 Awards. Кроме того, выступят Glafira Ethno Trio, «Международный атлас облаков», «Воскресение», диджей Nivolnik из Суздаля.

Самая главная составляющая Гаврилова дня — благодарственный молебен, но в этот день проходили и другие события: последний покос травы, гостевания по домам с гармошкой, сытные угощения и бачмановская кадриль. Содержанием фестиваля станет реконструкция одного из исторических событий Гаврилова дня. В программе: Крестный ход от молельного дома до креста за деревней, благодарственный водосвятный молебен Святому Архангелу Гавриилу, последний покос — мастер-класс по отбиванию косы, конкурс косарей «Чож ытшкисись», покосный обед «Павжын», интеллектуальная игра «Народные покосные обычаи»; реконструкция традиционной бачмановской кадрили, посещение музея, выставка-примерка коми-пермяцких женских и мужских костюмов. Мастер-классы: ткачество поясов, печать на ткани, изготовление изделий из бересты, плетение из ротанга, оформление сувенира из эпоксидной смолы «Подкова», роспись сувенирных лошадок. Конная площадка: мастер-класс «Запряжение и распряжение лошади», выставка конной упряжи, «веселая повозка» (катания на лошади). Кроме того: мастер-класс игры на пэлянах, дегустация коми-пермяцкой кухни, круглый стол: «Бачманово: история, события, люди». В завершение фестиваля — концерт.

Религиозный слой старообрядцев, компактно расселённых в Верхокамье, является уникальным для Пермского края. Старообрядцы наряду с сохранением веры пронесли сквозь века традиции предков. В программе 25 июля: Бородулинские чтения «Бородачи-староверы на страже традиционных ценностей», вечерняя служба в храме святителя Николы Чудотворца (для гостей, являющихся старообрядцами), показ фильма Анатолия Бочкарёва «Агафья и Сонечка» и этнографического фильма «Технология изготовления пирога «ярушник», ремесленные мастер-классы, экскурсии в музей старообрядческой культуры Верхокамья и на источник в деревне Агеево, концерт фольклорного ансамбля «Карижа» (Малоярославец), «Вечёрки»: традиционные народные игры молодёжи у костра. В программе 26 июля: архиерейская литургия в храме святителя Николы Чудотворца, гонка «Бородулинская тропа героев» — забег по пересечённой местности; выступление местных фольклорных коллективов и фольклорного ансамбля «Карижа»; «Соревнования бородачей», соревнования семей с детьми, «Девичьи посиделки»: соревнования девушек на выданье в женском мастерстве, сноровке и смекалке. Битвы реконструкторов.

Сборная тематическая экскурсия по экспозиции «Рюриковичи» — это путешествие к истокам русской государственности. Время Рюриковичей — это более семисот лет отечественной истории, от призвания князя Рюрика с братьями «из-за моря» в 862 году до воцарения Бориса Годунова в конце XVI века. В ходе этого погружения отдельное внимание будет уделено крещению Руси (коней X века), одному из этапных событий отечественной истории, предопределившему, в частности, формирование и развитие русской письменности и культуры. Экскурсовод — Александра Белозёрова. Участники мастер-класса «Письменность Древней Руси» попробуют свои силы в мастерстве письма пером и чернилами. Пока участники вспоминают, как это делается, они узнают о происхождении славянской азбуки, древнерусской письменности, о создателях кириллицы, о роли православной веры в просвещении народа, о том, какими были первые русские книги.

Французскую мелодраму «Между небом и землей» называют современной версией фильма «Привидение». После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью.

Фильм получил номинации на Варшавском международном фестивале и на Международном фестивале в Пекине. На заседании киноклуба речь пойдёт о стыде, страхе близости и о том, что помогает перестать избегать отношений.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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