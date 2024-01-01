Пермские антимонопольщики потребовали приостановить торги по продаже зданий бывшего хлебозавода Ранее с иском в краевой арбитраж обратился собственник Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

wikimapia.org

В Перми приостановлены торги по продаже двух зданий имущественного комплекса бывшего хлебозавода №1, который расположен на ул ул. Окулова, 73а.

Аукцион на оба объекта приостановлен на этапе заключения договора. Поводом послужило уведомление Пермского УФАС.

Как ранее писал «Новый компаньон» в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от собственника главного здания бывшего хлебозавода № 1 Всеволода Юшкова. Он требовал признать недействительными торги по продаже двух нежилых зданий на территории нефункционирующего предприятия.

Бизнесмен считает, что эти здания входят в зону охраны памятника «Завод спиртоочистительный», поэтому могут продаваться на торгах только в форме конкурса, а не аукциона.

При этом в мэрии настаивают на том, что одноэтажные постройки, выставленные на продажу, не являются частью основного комплекса старого хлебозавода.

Напомним, по решению депутатов гордумы имущество бывшего предприятия было разделено на части. Историческое здание городские власти реализовали на конкурсе, а остальные постройки, не являющиеся объектами культурного наследия, — на аукционе. Победителем торгов по продаже ОКН стал Всеволод Юшков. Бизнесмен заявил о намерении отреставрировать корпус и создать в нём творческий кластер.

Ещё одну часть закрытого предприятия приобрела компания «Пермглавснаб», которая намерена построить на территории жилой комплекс.

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