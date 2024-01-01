Проект реставрации здания по Окулова, 73а в Перми прошёл госэкспертизу Памятнику архитектуры вернут исторический вид Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная историко-культурная экспертиза 24 апреля выдала положительное заключение на проектную документацию о работах по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Завод спиртоочистительный» (ул. Окулова, 73а в Перми). Соответствующий документ был опубликован 16 мая на сайте Государственной инспекции по сохранению ОКН Пермского края.

Согласно проектной документации, в результате обследования техническое состояние фундаментов было признано ограниченно-работоспособным, состояние наружной отделки фасадов, крылец, кровли, окон и дверей — неудовлетворительным, состояние стенового ограждения — аварийным.

Для сохранения и приспособления здания под современное использование планируется перенести инженерные коммуникации и кондиционеры с фасадов здания, отремонтировать стены, цоколь и кровлю, восстановить контуры проёмов, отреставрировать оконные и дверные откосы, штукатурный слой и архитектурные элементы фасадов. На фасадах будут использоваться металлические, кованые и стеклянные козырьки. В дворовой и оштукатуренных частях здания цокольная часть будет отделана натуральным камнем серого цвета. Кроме того, планируется разобрать пристройки более позднего периода и провести благоустройство прилегающей территории. Изменение функционального назначения и планировочных решений проектом не рассматривается.

Фасады здания в разное время были выкрашены разным способом: в кирпичных и светлых тонах. Проектом предлагается привести внешний вид отделки к единому виду в соответствии с предметом охраны и произвести окраску здания в цвет кирпича.

Двухэтажное прямоугольное в плане под двухскатной совмещённой крышей с примыкающей пятиэтажной ректификационной и двухэтажной «малой» башнями здание выполнено из полнотелого керамического кирпича, является образцом рациональной архитектуры поздней эклектики в формах «кирпичного стиля». В настоящее время объект находится в муниципальной собственности Перми. Проектная документация была разработана ООО «Пермстроймет+».

Спирто-ректификационный завод пермского купца I гильдии Ивана Суслина построили в 1884 году. Во время антиалкогольных кампаний производство временно приостанавливалось, а с отменой «сухого закона» в 1926 году завод продолжил работу. В 1930 году производственный корпус был преобразован, с этого времени в помещениях размещался Пермский хлебозавод им. 8 Марта Пермско-Мотовилихинского ЦРК (хлебозавод № 1).

После разделения производств на хлебопекарное и винно-водочное территорию разделили забором. На территории спиртоочистительного завода, помимо примыкающих пристроек, возвели несколько капитальных строений, не имеющих историко-культурной ценности. В настоящее время здание не эксплуатируется.

Под охрану государства здания по ул. Окулова, 73 и 73а были взяты в 1993 году как памятники градостроительства и архитектуры «Спиртоочистительный завод» и «Старый хлебозавод», в 2000 году ОКН «Завод спиртоочистительный» включили в государственный список памятников градостроительства и архитектуры регионального значения.

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