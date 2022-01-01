Елена Синица Комплекс зданий бывшего Пермского хлебозавода при продаже разделят на четыре части Комитет гордумы поддержал внесение изменений в Прогнозный план приватизации Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Прогнозный план приватизации.

Изменения касаются территории и строений бывшего хлебозавода (ул. Окулова, 73а). Как рассказал на заседании и. о. начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин, комплекс зданий планируется разделить на четыре части. Это необходимо для проведения торгов в виде конкурса и аукциона.





В рамках обсуждения депутат Алексей Овчинников поинтересовался, возникнут ли у потенциальных покупателей какие-либо сложности из-за разных форм конкурса при приобретении участков.





«Земельные участки мы сформировали таким образом, чтобы каждый участок имел доступ к территориям общего пользования независимо от других участков. Никаких препятствий быть не должно», — ответил Александр Соснин.





В то же время депутат Геннадий Сторожев выразил обеспокоенность возможным видоизменением объекта культурного наследия. Председатель комитета Михаил Бесфамильный обратил внимание, что не все здания на этой территории являются объектами культурного наследия, а только одно — здание непосредственно самого хлебозавода.





Также он добавил, что как-либо глобально изменить внешний облик этого здания не получится в силу закона. По его словам, можно «разве что перекрасить да окна поменять». В любом случае, любые изменения будут проходить процедуру согласования, подчеркнул он.





Напомним, ранее в департаменте имущественных отношений поясняли , что объекты культурного наследия, к которым относится здание хлебозавода на ул. Окулова, 73а, можно приватизировать только по конкурсу. Однако надо установить обязательные требования по сохранению памятника архитектуры.





Остальные же строения не считаются объектами культурного наследия и должны приватизироваться на аукционе. В связи с этим для объекта культурного наследия проведут торги в виде конкурса, а для других — в виде аукциона.





В ноябре Пермская городская дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы. В числе включённых в план объектов оказался и бывший хлебозавод № 1 (ул. Окулова, 73).





Комплекс располагается на участке для объектов промышленности площадью 11 тыс. кв. м. На нём расположено пятиэтажное здание хлебозавода (3,09 тыс. кв. м) 1894 г.п., признанное объектом культурного наследия Пермского края. Здесь же расположены ещё 12 зданий меньшей площади, инженерные коммуникации и площадка для стоянки автомобилей.





Ранее также стало известно, что на этой территории может появиться жильё. Градостроительная концепция предполагает многофункциональную застройку. Здесь могут появиться жилье, апартаменты, торговые объекты, офисы. На месте объекта предлагается среднеэтажная переменная застройка в 4, 6, 9 и 12 этажей.

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