Елена Синица Часть бывшего комплекса хлебозавода № 1 в Перми выставят на аукцион Объект находится на ул. Окулова, 73а Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

В Перми в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 год внесены изменения. Они касаются бывшего комплекса хлебозавода № 1. Соответствующий проект решения внёс на рассмотрение в гордуму глава Перми Алексей Дёмкин.

Согласно предлагаемым изменениям, объект выставят на аукцион. Ранее же планировалось продать его через конкурс.





Как пояснили "Коммерсанту-Прикамье" в департаменте имущественных отношений, решение связано с требованиями законодательства. Объекты культурного наследия, к которым относится здание хлебозавода на ул. Окулова, 73а, можно приватизировать только по конкурсу. Однако надо установить обязательные требования по сохранению памятника архитектуры.





Остальные же строения не считаются объектами культурного наследия и должны приватизироваться на аукционе. В связи с этим для объекта культурного наследия проведут торги в виде конкурса, а для других - в виде аукциона.





Напомним, в ноябре Пермская городская дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы. В числе включённых в план объектов оказался и бывший хлебозавод № 1 (ул. Окулова, 73).





Комплекс располагается на участке для объектов промышленности площадью 11 тыс. кв. м. На нём расположено пятиэтажное здание хлебозавода (3,09 тыс. кв. м) 1894 г.п., признанное объектом культурного наследия Пермского края. Здесь же расположены ещё 12 зданий меньшей площади, инженерные коммуникации и площадка для стоянки автомобилей.





Ранее также стало известно, что на этой территории может появиться жильё. Градостроительная концепция предполагает многофункциональную застройку. Здесь могут появиться жилье, апартаменты, торговые объекты, офисы. На месте объекта предлагается среднеэтажная переменная застройка в 4, 6, 9 и 12 этажей.





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