Елена Синица Пермские власти рассказали, что будет на месте бывшего хлебозавода Концепция предполагает многофункциональную застройку Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

На заседании градсовета власти обсудили концепцию развития территории бывшего хлебозавода № 1 (ул. Окулова, 73а). В частности, здесь может появиться жильё.

Как рассказали «Коммерсант-Прикамье» в горадминистрации, градостроительная концепция предполагает многофункциональную застройку. Здесь могут появиться жилье, апартаменты, торговые объекты, офисы. На месте объекта предлагается среднеэтажная переменная застройка в 4, 6, 9 и 12 этажей.





При этом собственник, получивший комплекс в результате приватизации, в течение семи лет будет обязан провести работы по сохранению главного здания — объекта культурного наследия «Завод спиртоочистительный». Его можно приспособить для современного использования.





Напомним, в ноябре Пермская городская дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы.





В числе включённых в план приватизации оказался и бывший хлебозавод № 1 (ул. Окулова, 73).





Комплекс располагается на участке для объектов промышленности площадью 11 тыс. кв. м. На нём расположено пятиэтажное здание хлебозавода (3,09 тыс. кв. м) 1894 года постройки, признанное объектом культурного наследия Пермского края. Здесь же расположены ещё 12 зданий меньшей площади, инженерные коммуникации и площадка для стоянки автомобилей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.