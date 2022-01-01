Елена Синица Пермская гордума утвердила решение о приватизации бывшего хлебозавода №1 Решение принято на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

Пермская городская дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2023—2025 годы. Решение принято на пленарном заседании 15 ноября.

В числе включенных в план приватизации оказался и бывший хлебозавод №1 (ул.Окулова,73).





Комплекс располагается на участке для объектов промышленности площадью 11 тыс. кв. м. На нём расположено пятиэтажное здание хлебозавода (3,090 тыс. кв. м) 1894 года постройки, признанное объектом культурного наследия Пермского края. Здесь же расположены ещё 12 зданий меньшей площади, инженерные коммуникации и площадка для стоянки автомобилей.





Всего в документ включено 52 объекта, 30 из них перенесены из плана 2022-2024 годов. Как пояснила и.о. заместителя главы администрации города Ольга Андрианова, все перенесённые объекты торговались не менее трех раз. Однако возникают ситуации, когда на момент торгов нет спроса, поэтому планируется вновь выставлять данные объекты на торги.

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