Зарина Ситдикова Владелец здания бывшего хлебозавода в Перми оспаривает торги по продаже имущества объекта Предприниматель приобрёл исторический корпус в начале прошлого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от собственника главного здания бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а Всеволода Юшкова с требованием о признании недействительными торгов по продаже двух нежилых зданий на территории нефункционирующего предприятия. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Источник издания, знакомый с позицией истца, поясняет: бизнесмен считает, что указанные здания входят в зону охраны памятника «Завод спиртоочистительный», поэтому могут продаваться на торгах только в форме конкурса, а не аукциона.

При этом в мэрии настаивают на том, что одноэтажные постройки, выставленные на продажу, не являются частью основного комплекса старого хлебозавода.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», по решению депутатов гордумы имущество бывшего предприятия было разделено на части. Историческое здание городские власти реализовали на конкурсе, а остальные постройки, не являющиеся объектами культурного наследия, — на аукционе. Победителем торгов по продаже ОКН стал Всеволод Юшков. Бизнесмен заявил о намерении отреставрировать корпус и создать в нём творческий кластер.

Ещё одну часть закрытого предприятия приобрела компания «Пермглавснаб», которая намерена построить на территории жилой комплекс.

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