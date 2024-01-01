Застройка домами территории хлебозавода в центре Перми может начаться в 2025 году В настоящее время площадка освобождается от строений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелопер «Пермглавснаб» планирует начать застройку части территории бывшего хлебозавода № 1 в Перми в 2025 году. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил генеральный директор компании Владимир Занин.

«Пермглавснаб» приобрёл группу зданий бывшего хлебозавода № 1 на ул. Окулова, 73а, в конце 2023 года. По словам Занина, компания планирует построить на территории бывшего хлебозавода жилой комплекс. В данный момент изготавливается проектная документация, сносятся здания, освобождается площадка. Со стороны бывшего хлебозавода и соседних организаций возникли вопросы по поводу снятия санитарно-защитной зоны с участка, добавил Занин. Параметры планируемого жилого комплекса пока не называются.

В конце 2023 года администрация Перми продала на аукционе комплекс зданий бывшего хлебозавода № 1 — на продажу была выставлена часть нефункционирующего предприятия с участком площадью 7 тыс. кв. м. На участке располагались производственный цех, склад и гараж. Начальная стоимость аукциона составила 110 млн руб., «Пермглавснаб» выиграл его и получил землю за 192,5 млн руб.

Главное здание хлебозавода, являющееся объектом культурного наследия, должно быть сохранено и приведено в порядок. Здание было приобретено предпринимателем Всеволодом Юшковым на муниципальных торгах. Бизнесмен намерен отреставрировать его, реконструировав в творческий кластер.

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