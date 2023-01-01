В Перми определён победитель аукциона по продаже зданий бывшего хлебозавода № 1 Актив приобрёл «Пермглавснаб» за 192,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

В пятницу, 29 декабря, в Перми состоялся аукцион по продаже комплекса отдельно стоящих зданий на ул. Окулова, 73а. Это 10 объектов недвижимости бывшего хлебозавода № 1 общей площадью 3,7 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7 тыс. кв. м.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, на аукцион поступило шесть заявок, были допущены пять участников. Победителем признано АО «Специализированный застройщик «Пермглавснаб», которое предложило за актив 192,5 млн руб. при начальной цене продажи — 110 млн руб.

Напомним, ранее были проведены торги по продаже исторического здания бывшего хлебозавода № 1, который располагается на соседнем участке. Здание является объектом культурного наследия регионального значения — памятник «Завод спиртоочистительный».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в отношении территории хлебозавода разработана градостроительная концепция (была представлена и поддержана на Градостроительном совете Пермского края). Документ предполагает многофункциональную застройку — жильё, апартаменты, торговые объекты, офисы, — а также установление пешеходных связей между ул. Окулова, ж/д-станцией и набережной.

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