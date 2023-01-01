Максим Артамонов Здание бывшего хлебозавода №1 в Перми купил ИП Юшков В ходе торгов он предложил цену в 38,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

В Перми подведены итоги конкурса о продаже отдельно стоящего пятиэтажного здания бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Победителем признан Всеволод Юшков, который предложил за объект 38 млн 761 тыс. 523 руб. Начальная цена лота составляла 28 млн руб.

Здание бывшего хлебозавода было выставлено на торги в начале января. Его площадь — 3 тыс. кв. м, оно располагается на земельным участке площадью 3,7 тыс. кв. м. Здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и в госреестре значится как памятник «Завод спиртоочистительный». Главным условием его продажи была реставрация.

Юшкову предстоит разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, в течение трёх лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса с восстановлением исторических дверных и оконных проёмов, смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.

Напомним, в ноябре 2022 года Пермская городская дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы. В числе включённых в план объектов оказался и бывший хлебозавод №1.

Комплекс располагается на участке для объектов промышленности площадью 11 тыс. кв. м. Помимо пятиэтажного здания хлебозавода 1894 года постройки, здесь расположены ещё 12 зданий, инженерные коммуникации и площадка для стоянки автомобилей.

Объект для приватизации разделили на части. Историческое здание чиновники реализуют на конкурсе, а остальное имущество, не являющееся ОКН, на аукционе.

Кроме того, СМИ писали, что на территории бывшего хлебозавода может появиться жильё. Градостроительная концепция предполагает многофункциональную застройку. Здесь могут появиться жильё, апартаменты, торговые объекты, офисы. На месте объекта предлагается среднеэтажная переменная застройка в 4, 6, 9 и 12 этажей.

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