В Перми выставили на торги здание бывшего хлебозавода №1 Начальная цена — 28 млн рублей Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

Мэрия Перми выставила на торги отдельно стоящее пятиэтажное здание бывшего хлебозавода № 1 по адресу: Пермь, ул. Окулова, 73а площадью 3 тыс.кв.м с земельным участком площадью 3,7 тыс.кв.м. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

Здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и в госреестре значится как памятник «Завод спиртоочистительный». Главное условие продажи — реставрация здания.

Победитель конкурса должен будет разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, в течение трёх лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса с восстановлением исторических дверных и оконных проёмов, смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.

Начальная цена лота — 28 млн рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля. Итоги подведут 10 февраля 2023 года.

Напомним, в ноябре 2022 года Пермская городская дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы. В числе включённых в план объектов оказался и бывший хлебозавод №1.

Комплекс располагается на участке для объектов промышленности площадью 11 тыс. кв. м. Помимо пятиэтажного здания хлебозавода 1894 года постройки, здесь же расположены ещё 12 зданий, инженерные коммуникации и площадка для стоянки автомобилей.

Объект для приватизации разделят на четыре части. Историческое задние реализуют на конкурсе, а остальное имущество, не являющееся ОКН, на аукционе.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего хлебозавода может появиться жильё. Градостроительная концепция предполагает многофункциональную застройку. Здесь могут появиться жильё, апартаменты, торговые объекты, офисы. На месте объекта предлагается среднеэтажная переменная застройка в 4, 6, 9 и 12 этажей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.