В Перми выставили на торги здание бывшего хлебозавода №1
Начальная цена — 28 млн рублей
Мэрия Перми выставила на торги отдельно стоящее пятиэтажное здание бывшего хлебозавода № 1 по адресу: Пермь, ул. Окулова, 73а площадью 3 тыс.кв.м с земельным участком площадью 3,7 тыс.кв.м. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.
Здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и в госреестре значится как памятник «Завод спиртоочистительный». Главное условие продажи — реставрация здания.
Победитель конкурса должен будет разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, в течение трёх лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса с восстановлением исторических дверных и оконных проёмов, смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.
Начальная цена лота — 28 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля. Итоги подведут 10 февраля 2023 года.
Напомним, в ноябре 2022 года Пермская городская дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы. В числе включённых в план объектов оказался и бывший хлебозавод №1.
Комплекс располагается на участке для объектов промышленности площадью 11 тыс. кв. м. Помимо пятиэтажного здания хлебозавода 1894 года постройки, здесь же расположены ещё 12 зданий, инженерные коммуникации и площадка для стоянки автомобилей.
Объект для приватизации разделят на четыре части. Историческое задние реализуют на конкурсе, а остальное имущество, не являющееся ОКН, на аукционе.
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