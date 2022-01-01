Максим Артамонов Депутаты пермской думы поддержали покупку ДК Чехова Объект приобрела мэрия за 74,2 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

ДК им. Чехова / фото: Пермская городская дума

На пленарке Пермской городской думы депутаты единигласно поддержали решение приобретести ДК им. Чехова и земельного участка, на котором стоит объект, в муниципальную собственность за 74,2 млн руб.

Напомним, летом этого года стало известно, что ДК им. Чехова, который находится на ул.Репина, 20, будет выкуплен в муниципальную собственность за 80,35 млн руб. Затем в ДК обнаружили бомбоубежище и покупку отложили до пересчёта суммы. В итоге цена снизилась до 74,2 млн руб.

Сообщалось, что техническое состояние ДК позволяет его эксплуатировать, поэтому текущий ремонт помещений будет проводиться без приостановки деятельности.

ДК им. Чехова был построен в 1957 году работниками кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+».

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