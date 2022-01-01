Елена Синица Бюджет, дороги и инвестиции Какие вопросы были рассмотрены на пленарном заседании Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Во вторник, 15 ноября, состоялось очередное заседание Пермской городской думы. В числе наиболее важных вопросов повестки были принятие в первом чтении городского бюджета на 2023-2025 годы, а также решение о передаче ДК им.Чехова в муниципальную собственность.

Выкуп ДК им.Чехова





Пермская гордума одобрила приобретение ДК им. Чехова и земельного участка под ним в муниципальную собственность за 74,7 млн руб. Решение принято на пленарном заседании 15 ноября.





В ходе заседания и.о. замглавы Перми Ольга Андрианова рассказала, что право собственности города на объект зарегистрируют 30 ноября. Техническое состояние ДК позволяет его эксплуатировать, поэтому текущий ремонт помещений будет проводиться без приостановки деятельности.





Напомним, летом этого года стало известно, что ДК им. Чехова будет выкуплен в муниципальную собственность за 80,35 млн руб. Решение разрешить мэрии Перми выкупить здание с земельными участками приняли депутаты Пермской гордумы на пленарном заседании 28 июня.





Позднее при проверке ДК обнаружилось, что в нём есть защитное сооружение — бомбоубежище. Информации об этом не было в технической документации и Едином госреестре недвижимости.





В связи с этим приобретение ДК в муниципальную собственность пермскими властями было отложено до пересчёта суммы покупки в сторону уменьшения.





ДК им. Чехова был построен в 1957 году работниками кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+». В апреле 2022 года стало известно о планах на выкуп объекта в муниципальную собственность.





«Ранее Думой мы принимали решение о приобретении здания. Поскольку в ходе работ выяснилось, что там есть помещение защитное сооружение внизу, которое не было учтено, мы с экспертами все посмотрели, и нам удалось снизить стоимость приобретения и сэкономить бюджетные средства», — пояснил депутат Алексей Овчинников.





План приватизации





Кроме этого, в ходе заседания был рассмотрен вопрос об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы. В документ включено 52 объекта, 30 из них перенесены из плана 2022-2024 годов.





Принятие документа позволит пополнить бюджет города, сократить расходы на их содержание, а также поддержать предпринимателей и вовлечь в оборот невостребованные нежилые помещения.





Как пояснила и.о. заместителя главы администрации города Ольга Андрианова, все перенесённые объекты торговались не менее трех раз. Однако возникают ситуации, когда на момент торгов нет спроса, поэтому планируется вновь выставлять данные объекты на торги.





Как отметил депутат Арсен Болквадзе, в 2023 году власти планируют получить от реализации имущества порядка 80-85 млн руб.





«Надеемся, что оценка объектов адекватная, а их реализация поможет нам исполнить поставленные задачи по наполнению бюджета, чтобы реализовать городские задачи. Программа приватизации действует уже не первый год, соответственно слишком крупных объектов там уже нет. Есть замечания экспертов, но администрация взяла этот вопрос на контроль и пообещала замечания устранить», — рассказал Арсен Болквадзе.





Продление срока расходных обязательств





Также в рамках заседания депутаты поддержали продление расходных обязательств города в сфере образования до 2025 года. Речь идет об оснащении образовательных учреждений средствами обучения и инвентарем.





При этом перечень объектов, которые планируется оснастить оборудованием в 2023 году, дополнен двумя учреждениями: новыми корпусами гимназии №33 и школы дизайна «Точка».





По словам заместителя председателя Пермской городской Думы Максима Спиридонова, это расходное обязательство в равных долях финансируется из бюджета города и бюджета края. Общая сумма затрат на оборудование школы «Точка» составит около 100 млн руб., гимназии №33 — около 130 млн руб.





Ремонт дорог





В рамках «Часа депутата» заместитель главы администрации Дмитрий Галиханов доложил депутатам об итогах ремонта улично-дорожной сети в 2022 году.





В частности, в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы ул.Клименко, ул.Куйбышева, ул.Богдана Хмельницкого, а всего приведено в порядок 18 объектов общей площадью 247,4 тыс.кв.м. Ремонт обошёлся в 604,9 млн руб.





Ещё шесть объектов было отремонтировано в рамках проекта «Малые дела». Например, выполнен ремонт ул.Александра Щербакова, ул.Трактовой, ул.Студенческой.





Продолжились работы на Комсомольском проспекте, ул. Петропавловской, ул. Сибирской. В планах реконструкция ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов, путепровода по ул.Монастырской и ул.Плеханова от шоссе Космонавтов до ул.Грузинской.





В ходе обсуждения дорожного вопроса, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поинтересовался, каков уровень проработки вопроса транспортной доступности Индустриального района в связи с начавшимися работами на ул. Карпинского. По его словам, ежедневно большой поток людей движется с территории района в центр города и обратно.





Замминистра Наталья Чазова ответила, что взаимодействие между краевым министерством транспорта и профильным департаментом городской администрации налажено, прорабатываются пути решения проблем.





Депутат Алексей Овчинников добавил, что администрация города совместно с депутатами пристально следит за работами в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».





«Постоянно следим за подрядчиками, не даем им покоя, чтобы у нас действительно ремонт был качественный к юбилею, и дороги стали безопаснее», — подчеркнул он.





Бюджет





Депутаты думы в первом чтении утвердили бюджет Перми на 2023-2025 годы. Так, в 2023 году доходы городской казны составят 47,7 млрд руб., в 2024 году — 44 млрд руб., в 2025 году — 44,8 млрд руб. В то же время расходы бюджета запланированы в 2023 году в объёме 50,2 млрд руб., в 2024 году — 43,5 млрд руб., в 2025 году — 44,2 млрд руб.





В 2023 году бюджет планируется с дефицитом в 2,5 млрд руб. При этом в 2024 и 2025 годах бюджет будет исполнен уже с профицитом — 500 и 600 млн руб. соответственно.





Рост межбюджетных трансфертов в 2023 году составит 2,6 млрд руб. В структуре доходов бюджета объем неналоговых и налоговых поступлений составит в 2023 году — 25,3 млрд руб., в 2024 году — 26,8 млрд руб., в 2025 году — 28,2 млрд руб.





Как и прежде, бюджет города остаётся социально ориентированным. Проект бюджета сформирован на основе 20 муниципальных программ. Доля программных расходов составляет — 92 %, половина расходов носят социальный характер.





Объём бюджетных инвестиций в 2023 году составит 6,8 млрд руб. На переселение из аварийного жилья планируется направить 2,4 млрд руб., на строительство объектов образования — порядка 2,5 млрд руб.





Предусмотрены средства и на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройства — 705 млн руб. Расходы на благоустройство города к 300-летию составят 5,2 млрд руб.





В планах активно участвовать в программах по развитию туризма. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник сказала, что власти рассчитывают на приток туристов, так как это поможет в развитии бизнеса и привлечении средств в бюджет города.





«Проведена большая экспертная, аналитическая работа, состоялись публичные слушания и обсуждение документа на депутатском семинаре. По основным параметрам бюджета, общему курсу городской бюджетной политики мы определились. Приоритеты остались неизменными — выполнение всех социальных обязательств, создание комфортной городской среды, обеспечение устойчивости городского развития», — отметил председатель гордумы Дмитрий Малютин.





Заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов также добавил, что следующая задача — в рамках рабочей группы обсудить поправки, которые будут поданы к проекту бюджета, и до 20 декабря принять бюджет во втором, окончательном чтении.

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