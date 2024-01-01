Зарина Ситдикова Обвиняемая в убийстве сына жительница Перми решила не обжаловать арест Ирина Шатова отправлена в СИЗО до 12 сентября Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве собственного 9-летнего сына, не стала обжаловать своё заключение под стражу. Об этом со ссылкой на Ленинский районный суд сообщает Properm.ru.

По данным издания, никаких документов ни от жительницы Перми, ни от её защиты в судебные органы не поступало. При этом срок обжалования меры пресечения истёк.

Кроме того, в издании отметили, что расследование уголовного дела об убийстве мальчика было передано из районного отдела в 1-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», ранним утром 12 июля на контейнерной площадке в одном из дворов Перми был обнаружен чемодан с телом мальчика. По подозрению в совершении преступления была задержана его мать. Ей предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, Ирина Шатова задушила своего сына, нанесла ему несколько ударов ножом, после чего бросила его тело в чемодане у мусорных баков. Женщина подтвердила эти данные на следственном эксперименте. Во время судебного заседания по мере пресечения выяснилось, что у обвиняемой были долги на сумму более 10 млн руб. Это якобы побудило её покончить с собой, а ребёнка она лишила жизни, «чтобы он не оставался один».

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