Стал известен мотив убийства матерью своего 9-летнего сына в Перми У женщины накопились большие долги Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали о мотивах убийства 9-летнего мальчика собственной матерью в Перми. «Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счёты с жизнью и ребёнка убила, чтобы он не оставался один», — пояснили в ведомстве.

Следком также распространил кадры, на которых задержанная по делу об убийстве собственного сына Ирина Шатова полностью признаёт свою вину.

Ранее 34-летняя пермячка отрицала свою причастность к преступлению и заявляла следователям, что ребёнка убили коллекторы из-за накопленных ею долгов.

Как писал «Новый компаньон», жестокое убийство мальчика произошло в ночь на 12 июля в Мотовилихинском районе Перми. По версии следствия, обвиняемая сначала придушила своего сына, а потом нанесла ему ножом колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, она поместила тело ребёнка в чемодан и оставила его у мусорных контейнеров в Ленинском районе. Момент, когда женщина везёт чемодан к мусорке, попал на камеры видеонаблюдения.

фото с камер наблюдения

Через несколько часов шокирующую находку обнаружил случайный прохожий.

На поиски подозреваемой у правоохранителей ушло чуть больше суток. После задержания матери ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). СК намерен ходатайствовать перед судом о заключении пермячки под стражу на период следствия.

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