Задержанная в Перми Ирина Шатова обвинила в убийстве сына коллекторов В ближайшее время женщине изберут меру пресечения Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Во время допроса в следкоме по региону 34-летняя пермячка Ирина Шатова, которую подозревают в убийстве сына, рассказала свою версию произошедшего.

Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник, женщина заявила следователям, что её сына убили коллекторы. Подробности не приводятся.

Сообщается лишь, что у Ирины якобы были долги. Она перестала заниматься бизнесом, а деньги ей давали родители.

Напомним, 14 июля следователи предъявили Ирине Шатовой обвинение в убийстве своего сына.

По версии следствия, в ночь на 12 июля 34-летняя женщина, находясь в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми, удушила 9-летнего сына. После этого она оставила на теле ребёнка колото-резаные раны. Затем женщина переместила тело мальчика в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе.

Свою вину женщина не признала. Следствие планирует ходатайствовать о заключении её под стражу.

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