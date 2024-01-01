Елена Синица
Пермячке предъявили обвинение в убийстве 9-летнего сына
Следствие планирует ходатайствовать о заключении её под стражу
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Жительнице Перми предъявлено обвинение в убийства своего сына. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Как установило следствие, в ночь на 12 июля 2024 года 34-летняя женщина, находясь в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми, удушила 9-летнего сына. После она оставила на теле ребёнка колото-резаные раны. Затем она переместила тело мальчика в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе.
Обвиняемая вину не признала. Следствие планирует ходатайствовать о заключении её под стражу.
Проведены осмотры места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели, обеспечено проведение необходимых судебных экспертиз.
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