Елена Синица Пермячке предъявили обвинение в убийстве 9-летнего сына Следствие планирует ходатайствовать о заключении её под стражу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Жительнице Перми предъявлено обвинение в убийства своего сына. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как установило следствие, в ночь на 12 июля 2024 года 34-летняя женщина, находясь в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми, удушила 9-летнего сына. После она оставила на теле ребёнка колото-резаные раны. Затем она переместила тело мальчика в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе.





Обвиняемая вину не признала. Следствие планирует ходатайствовать о заключении её под стражу.





Проведены осмотры места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели, обеспечено проведение необходимых судебных экспертиз.

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