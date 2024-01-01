В Перми рядом с мусоркой обнаружен чемодан с трупом ребёнка Следком возбудил уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Ленинском районе Перми около 4 часов утра 12 июня недалеко от мусорки по ул. Монастырская был обнаружен чемодан с трупом мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что страшная находка находилась на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов. Чемодан обнаружил один из жителей города.

По его словам, ребёнку было на вид 6-8 лет, а на теле мальчика были колото-резаные ранения тела и признаки удушья.

В следкоме по региону возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Следователи СК и полицейские проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители осмотрели место происшествия.

Сейчас проводятся судебные экспертизы и допрашиваются свидетели. Также следователи изучают записи видеокамер.

Расследование этого уголовного дела контролирует руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.

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