Зарина Ситдикова Жительница Перми показала, как убивала своего 9-летнего сына Обвиняемую в преступлении заключили под стражу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СУ СК РФ по Пермскому краю опубликовало видео со следственного эксперимента по уголовному делу об убийстве 9-летнего мальчика, в котором обвиняется его мать Ирина Шатова. Ведомство также показало фрагменты судебного заседания, на котором женщина была взята под стражу.

На представленном видеоролике женщина в сопровождении сотрудников СК подходит к своему дому, поднимается по лестнице, заходит в квартиру и демонстрирует на детском манекене, как расправилась со своим сыном. Она говорит, что после этого нанесла ребёнку три удара ножом.

«Оставила чемодан, развернулась, вышла из дворов и пошла по Монастырской улице в сторону набережной», — вспоминает детали совершённого преступления обвиняемая.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следствия об аресте Ирины Шатовой до 12 сентября. В ходе заседания по избранию меры пресечения выяснилось, что у женщины были долги на сумму более 10 млн руб.

По данным следствия, это финансовое бремя побудило обвиняемую свести счёты с жизнью, а ребёнка она убила, «чтобы он не оставался один». Следствие полагает, что у матери была особая психопатическая связь с сыном. Это проявлялось в том, что она не оставляла его дома одного дома, не отдала на обучение в школу, спала рядом с ним. В ходе следствия обвиняемой будет проведена психиатрическая экспертиза.

Напомним, убийство мальчика произошло в ночь на 12 июля. Чтобы скрыть следы преступления, мать поместила тело своего ребёнка в чемодан и бросила его на контейнерной площадке в одном из дворов в центре Перми. После задержания женщине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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