В Перми арестовали обвиняемую в убийстве своего сына Ирину Шатову Она пробудет в СИЗО до сентября Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следствия об аресте пермячки Ирины Шатовой, являющейся обвиняемой по делу об убийстве её 9-летнего сына. Она пробудет в СИЗО до 12 сентября. Адвокат просил назначить Шатовой меру пресечения в виде домашнего ареста. На суде стало известно, что у женщины были долги в размере более 10 млн руб.

Ранее Шатова отрицала свою причастность к преступлению и заявляла следователям, что ребёнка убили коллекторы из-за накопленных ею долгов. Однако позже полностью признала свою вину.

В СУ СКР по Пермскому краю также рассказали о мотивах преступления. «Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счёты с жизнью, и ребёнка убила, чтобы он не оставался один», — пояснили в ведомстве.

По словам и.о. следователя по Ленинскому району СУ СКР Павла Сатюкова, у Шатовой с её ребёнком была особая психопатическая связь. Она не оставляла его одного дома, не пускала в детсад и школу, спали они вместе. «Она не воспринимает его убийство как убийство отдельного человека», — сказал Сатюков.

Женщине будет проведена психиатрическая экспертиза.

Как писал «Новый компаньон», жестокое убийство мальчика произошло в ночь на 12 июля в Мотовилихинском районе Перми. По версии следствия, обвиняемая сначала придушила своего сына, а потом нанесла ему ножом колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, она поместила тело ребёнка в чемодан и оставила его у мусорных контейнеров в Ленинском районе. Через несколько часов шокирующую находку обнаружил случайный прохожий.

На поиски подозреваемой у правоохранителей ушло чуть больше суток. После задержания матери ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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