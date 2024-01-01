Зарина Ситдикова Задержанная по делу об убийстве 9-летнего сына жительница Перми признала вину Ранее она отрицала свою причастность к преступлению Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Задержанная по делу об убийстве 9-летнего мальчика Ирина Шатова в ходе очередного допроса полностью признала свою вину в лишении жизни собственного сына. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного управления СК России по Пермскому краю.

Ранее 34-летняя пермячка отрицала свою причастность к преступлению и заявила следователям, что ребёнка убили коллекторы из-за накопленных ею долгов.

Как писал «Новый компаньон», жестокое убийство мальчика произошло в ночь на 12 июля в Мотовилихинском районе Перми. По версии следствия, обвиняемая сначала придушила своего сына, а потом нанесла ему ножом колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, она поместила тело ребёнка в чемодан и оставила его у мусорных контейнеров в Ленинском районе. Через несколько часов шокирующую находку обнаружил случайный прохожий.

На поиски подозреваемой у правоохранителей ушло чуть больше суток. После задержания матери ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). СК намерен ходатайствовать перед судом о заключении пермячки под стражу на период следствия.

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