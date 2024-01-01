Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея провела за полтора года 24 выставки В здании кафедрального собора проходило в среднем четыре большие выставки в год Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Пермская галерея за последние полтора года представила произведения из своей коллекции на 24 выставках в разных городах России. Об этом говорится в отчёте, которое учреждение составило для Министерства культуры Пермского края.

География «гастролей» широка: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Омск, Архангельск, Челябинск, Калининград, Ханты-Мансийск и другие города России.

Среди выездных экспозиций — и «персональные» выставки галереи, и участие в межмузейных проектах.

Вот некоторые из них:

«От иконы к авангарду» (Третьяковская галерея, Москва, 6 +): пермская деревянная скульптура, Строгановская коллекция лицевого шитья и иконописи XVII века, произведения русской живописи первой половины XX века (работы Кузьмы Петрова-Водкина, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Любови Поповой, Ивана Клюна, Александра Родченко, Александра Дейнеки, полотна русских футуристов Василия Каменского, Давида Бурлюка и Виктора Пальмова).

«Рерих» (Третьяковская галерея, Москва, 6 +): пермский иконостас работы Николая Рериха в качестве одного из центральных экспонатов выставки. Иконостас был создан для церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной в 1905-1908 гг. на территории Успенского женского монастыря (Пермь) на средства Ивана Григорьевича Каменского (1857-1919).

«Пермские Боги» (6+). Деревянная храмовая скульптура из собрания Пермской галереи впервые была представлена в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ярославле и Ханты-Мансийске.

«Пермское посольство» (6 +) в Екатеринбурге: работы Фёдора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Фёдора Бруни, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Жана-Батиста Грёза, Яна Брейгеля, Якоба Йорданса и других российских и зарубежных классиков включены в постоянную экспозицию Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Выставка одной картины «Кант. Калининград — Кёнигсберг» (6 +) в Калининградском музее изобразительных искусств: прижизненный портрет Канта (1768) из собрания Пермской художественной галереей.

«Пермская галерея в Кириллове» (6 +): рисунки и гравюры Ивана Шишкина, живопись Владимира Боровиковского, Михаила Клодта, Ильи Остроухова, Карла Брюллова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Федора Бронникова, Василия Верещагина и других известных мастеров.

Юлия Тавризян, директор Пермской галереи:

— Активная выставочная деятельность в других регионах важна не только для галереи, в большей степени она имеет значение для Пермского края, который может показать какое богатое художественное наследие он хранит, сберегает и преумножает. Мне кажется, что это очень важная функция, которую выполняет сегодня галерея.

Мы ежегодно участвуем в крупных межмузейных проектах, но в последние год-полтора галерея стала буквально амбассадором Пермского края в сфере культуры. 24 выставки (часть из которых — «персональные» выставки галереи) в разных регионах страны — история беспрецедентная.

По информации пресс-службы галереи, в здании Спасо-Преображенского собора учреждение проводило в среднем четыре большие выставки в год.

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