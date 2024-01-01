Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея организует выставку в Кирилло-Белозёрском музее-заповеднике Будет представлена классическая русская живопись Поделиться Твитнуть

Предоставлено пресс-службой Пермской государственной художественной галереи

В ожидании переезда в новое здание Пермская художественная галерея продолжает участвовать в выставочных проектах в разных городах России. Большая группа экспонатов отправится на выставку «Пермская галерея в Кириллове» (6+). Она откроется в Кирилло-Белозёрском музее-заповеднике 12 июля и будет работать до 15 сентября 2024 года. Выставка приурочена к 100-летнему юбилею музея-заповедника.

Михаил Шаромазов, генеральный директор Кирилло-Белозёрского музея-заповедника:

— Грандиозная выставка «Пермская галерея в Кириллове» станет наиболее ярким юбилейным проектом нашего музея. Будут представлены уникальные работы из пермского собрания. Большую часть выставки составят живописные полотна известных художников XVIII-XIX столетий, а также графика и скульптура. Эти шедевры мастеров русского искусства на Вологодчине будут представлены впервые.

В состав экспозиции «Пермская галерея в Кириллове» вошли 58 произведений из собрания галереи. Среди них рисунки и гравюры Ивана Шишкина, живописные работы Владимира Боровиковского, Михаила Клодта, Ильи Остроухова, Карла Брюллова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Фёдора Бронникова, Василия Верещагина и других известных художников, скульптура Евгения Лансере, Петра Клодта и Павла Трубецкого.

Все произведения прошли через руки реставраторов для тщательного осмотра, описания сохранности, проведения предэкспозиционных процедур. Экспонаты упакованы и 4 июля спецтранспортом будут отправлены в Кириллов в сопровождении хранителя коллекции рисунка Натальи Новопашиной и реставратора Константина Суслова.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Для нас важно взаимодействие с этим большим федеральным музейным комплексом. Несмотря на то, что территориально мы далеко друг от друга, нас объединяет многое, в том числе планы по изучению деревянной скульптуры (в музее-заповеднике она тоже есть) и коллекции древнерусского искусства. В прошлом году на Пермском музейном форуме мы подписали с Кирилло-Белозёрским музеем договор о сотрудничестве. Музей интересен и своими архитектурными памятниками, которые привлекают не только музейщиков, но и многочисленных туристов. Надеемся, что сотрудничество будет взаимовыгодным.

«Пермская галерея в Кириллове» — второй совместный проект галереи и Кирилло-Белозёрского музея-заповедника. Первый — фотовыставка ««Пермские боги: Образ. Место. Время» (6+) — уже с 18 апреля работает в залах колокольни XVIII века. Она знакомит посетителей музей не только со скульптурой из знаменитой пермской коллекции, видами храмов и прикамских ландшафтов, но и с архивными фотографиями, которые рассказывают о местах бытования скульптуры, первых собирателях и исследователях коллекции.

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