Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея принимает участие в событиях 300-летия Иммануила Канта Калининградцам будет представлен прижизненный портрет философа Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермской галереей

На сайте Калининградского музея изобразительных искусств 5 апреля появилось сообщение, что в честь 300-летия со дня рождения Иммануила Канта публике будет представлен прижизненный портрет Иммануила Канта. Выставка одной картины «Кант. Калининград — Кёнигсберг» (0+) откроется 17 апреля. Увидеть произведение можно будет в составе постоянной экспозиции «Калининград — Кёнигсберг: мост над временем».

Портрет, столь важный для калининградцев, предоставляет Пермская художественная галерея. Именно в её «закромах» нашлось редкое полотно, написанное в 1768 году немецким художником Иоганном Готлибом Беккером. Беккер — автор нескольких изображений философа, самое известное из которых находится в Национальном музее Шиллера в Марбахе-на-Неккаре (Германия). Пермский портрет идентичен немецкому.

В коллекцию Пермской государственной художественной галереи картина попала в 1950-е годы из частных рук без обозначения автора. Исследователи — искусствоведы, историки и философы — провели много изысканий и сошлись во мнении, что портрет написан именно Беккером.

Увидеть пермского Канта в Калининграде можно будет до 15 сентября 2024 года. Выставку одной картины дополнят артефакты, связанные с философом, из собрания Калининградского музея изобразительных искусств. Для экспонирования подготовлено особое пространство. В рамках проекта пройдут лекции и специальные экскурсии.

300 лет со дня рождения Иммануила Канта исполняется 22 апреля 2024 года. Празднование юбилея на территории Калининградской области проходит в этом году по указу президента Российской Федерации. Ключевым событием станет Международный Кантовский конгресс, который состоится с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета с участием более чем 600 учёных из России, Германии, США, Италии, Беларуси, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран.

Кроме научных мероприятий, которые пройдут в рамках Кантовского конгресса, в те же дни состоится открытие нескольких выставок и презентация первого в России издания лекций Канта «Физическая география». С 17 по 19 апреля состоится Балтийский культурный форум, главной темой которого станет «Философия культуры», приуроченная к 300-летию философа.

Специальные события готовят Калининградский драматический театр и другие культурные институции Калининграда, а также кафедральный собор на острове Канта.

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